В Татарстане изымут еще 3,3 тыс. кв. м земли для строительства дороги Алексеевское — Альметьевск

Фото: Ринат Назметдинов

Для размещения дороги регионального значения «Алексеевское — Альметьевск», которая станет частью платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5), в Татарстане будут изъяты участки общей площадью 3,3 тыс. кв. м. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации республики.

Объекты планируют забрать на участке с 89-го по 145-й километр. Это третий этап обустройства нового дорожного полотна, которое затронет земли на территории Альметьевского, Новошешминского и Черемшанского районов.

В перечень объектов недвижимости включены пять объектов, среди которых дорога «Азеево — Черемшан — Шентала» — Карамышево — Яшауче, один газопровод, водовод технической воды до котельной «Архангельская», котельная «Южно-Екатериновская» и обустройство поднятия Южно-Екатериновского месторождения сверхвязкой нефти.

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана должно направить это постановление собственникам изымаемых участков, определить размеры возмещения, подготовить соглашения о прекращении аренды и обеспечить госрегистрацию права собственности республики. Если собственник откажется добровольно передавать землю, на него подадут в суд.

Ранее было изъято еще 22 участка общей площадью 132,2 тыс. кв. м. На этих землях расположены различные объекты недвижимости, такие как дорога-подъезд к селу Нижнее Абдулово, дорога Елхово — Кзыл Кеч, четыре водовода, два газопровода, две скважины и другие.

Рената Валеева