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Экономика

Акции компании Intel резко упали на 26% и потеряли около $30 млрд на фондовом рынке

13:49, 05.08.2024

Акции компании Intel упали сразу на 26%. Это произошло после того, как инвесторы узнали о проблемах с процессорами Intel и неудачном финансовом отчете.

За один день компания потеряла около $30 млрд своей стоимости на фондовом рынке. Это произошло после того, как компания объявила о планах сократить 15% штата и приостановить выплату дивидендов.

На технологическом рынке компания занимает нишу производства процессоров. скриншот сайта investing

Сегодня, 5 августа, одна акция Intel стоит $21,48. Стоит отметить, что за последние 12 месяцев компания потеряла на бирже NASDAQ 38,4%.

Помимо сильного снижения стоимости технологического гиганта, сегодня в цене потеряла нефть марки Brent — она впервые с 9 января опустилась ниже $76 за баррель.

Также рекордное падение случилось у биткоина — его цена в моменте упала ниже $50 тысяч.

Олег Исаков

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