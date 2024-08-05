Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января
На лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent опустилась ниже $76 за баррель. Такое снижение произошло впервые с 9 января этого года.
Напомним, что в мае 2024 года цена барреля нефти этой марки превышала $83.
К 10.20 по московскому времени стоимость фьючерса достигла отметки $76,02.
Также рекордное падение случилось у криптовалюты биткоина — его цена в моменте упала ниже $50 тысяч.
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