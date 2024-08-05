Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января

Фото: Ринат Назметдинов

На лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent опустилась ниже $76 за баррель. Такое снижение произошло впервые с 9 января этого года.

Напомним, что в мае 2024 года цена барреля нефти этой марки превышала $83.

По состоянию на 9 часов мск стоимость нефти составила $75,77. скриншот сайта investing

К 10.20 по московскому времени стоимость фьючерса достигла отметки $76,02.

Также рекордное падение случилось у криптовалюты биткоина — его цена в моменте упала ниже $50 тысяч.

Олег Исаков