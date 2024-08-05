Европарламент призвал приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за ослабления визовых требований

Группа из 70 европейских депутатов потребовала от Еврокомиссии приостановить членство Венгрии в Шенгенской зоне. Это связано с тем, что Венгрия ослабила визовые требования для восьми стран, включая Россию и Беларусь, сообщает Politico.



Депутаты Чехии и Литвы выразили обеспокоенность, что такое решение может поставить под угрозу безопасность Шенгена. Они предложили провести расследование и ввести контроль на венгерских границах, а также отказаться от признания венгерских виз. Письмо собрало около 70 подписей, включая бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.



30 июля Еврокомиссия запросила разъяснения у Венгрии, а 1 августа президент Латвии призвал ограничить участие Венгрии в Шенгене.



По правилам ЕС, каждая страна имеет право самостоятельно определять миграционную политику. Граждане стран, не входящих в ЕС, могут свободно перемещаться по Шенгенской зоне, которая включает 27 стран сообщества, Норвегию и Швейцарию.

Накануне в Германии призвали ввести погранконтроль с Венгрией, а депутаты Европарламента заявили о желании лишить премьера страны Виктора Орбана права голоса в ЕС.

Олег Исаков