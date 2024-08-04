В России ученые смогли получить наночастицы селена из морских бактерий

Фото: Динар Фатыхов

Российские ученые из Сибирского федерального университета и Института биофизики смогли получить наночастицы селена из морских бактерий. Так, при выделении материала вода параллельно очищается от токсичных выделений элемента. Также бактерия является индикатором повышенного содержания селена в воде, сообщает RT.

Выработанное вещество может быть использовано в медицине, фармацевтике, производстве полупроводников и в косметике. Ученые также открыли факт того, что выведенные бактерии также преобразуют токсичные соединения в безопасный элементарный селен. Открытие поможет в борьбе против загрязнения водоемов, а также при дефиците селена в некоторых субъектах России.

В начале года ученые кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ в составе международной группы ученые открыли редкую двойную звезду. Она получила название SRGeJ0411.

Разиль Самигуллин