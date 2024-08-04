В России ученые смогли получить наночастицы селена из морских бактерий
Российские ученые из Сибирского федерального университета и Института биофизики смогли получить наночастицы селена из морских бактерий. Так, при выделении материала вода параллельно очищается от токсичных выделений элемента. Также бактерия является индикатором повышенного содержания селена в воде, сообщает RT.
Выработанное вещество может быть использовано в медицине, фармацевтике, производстве полупроводников и в косметике. Ученые также открыли факт того, что выведенные бактерии также преобразуют токсичные соединения в безопасный элементарный селен. Открытие поможет в борьбе против загрязнения водоемов, а также при дефиците селена в некоторых субъектах России.
В начале года ученые кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ в составе международной группы ученые открыли редкую двойную звезду. Она получила название SRGeJ0411.
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