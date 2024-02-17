Ученые КФУ открыли редкую двойную звезду

Ученые кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ в составе международной группы ученые открыли редкую двойную звезду. Она получила название SRGeJ0411.

— Открытый нами объект находится на расстоянии 1 056 световых лет от Земли и меняет свой блеск с периодом около 100 минут. Двойная звездная система SRGeJ0411 открыта в рамках международной программы поиска катаклизмических переменных по данным рентгеновского телескопа еРОЗИТА космической обсерватории «Спектр-РГ» и наземной оптической системы Zwicky Transient Facility (ZTF). Система состоит из белого карлика массой 0,84 массы Солнца и коричневого карлика — донора вещества, его масса — 0,04 массы Солнца, — приводит пресс-служба КФУ слова ассистента кафедры астрономии и космической геодезии, PhD Ильхама Галиуллина.

По словам молодого ученого, катаклизмические переменные — это двойные звездные системы, в которых происходит перенос (перетягивание) вещества от звезды солнечного типа к белому карлику.

— Катаклизмические переменные, у которых орбитальный период достиг минимального значения и снова стал увеличиваться, называются баунсерами (period bouncers). Расчеты предсказывают, что таких систем должно быть порядка 40—75 процентов от общего числа катаклизмических переменных в Галактике, однако пока известно только несколько десятков источников, и их общее количество не превышает 3—7 процентов, — добавил собеседник.

Обнаружить звезду ученые смогли с помощью телескопа КФУ, который расположен в Турции.

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