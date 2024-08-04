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Завтра в Татарстане прогнозируются грозы и усиления ветра до 20 м/с

13:56, 04.08.2024
Завтра в Татарстане прогнозируются грозы и усиления ветра до 20 м/с
Фото: Дарья Пинегина

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Так, 5 августа на территории региона местами ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр республики.

Также в отдельных районах Татарстана прогнозируется сильный дождь и град. Ночью и утром ожидается туман.

В конце июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большей части территории России температура в августе будет около нормы. Однако есть регионы, где показатели будут отличаться от привычных значений.

Разиль Самигуллин

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