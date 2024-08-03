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Умер заслуженный артист России Вячеслав Гилинов

16:55, 03.08.2024

На 92-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гилинов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Театра Гоголя, где актер служил с 1961 года.

— Сегодня, 2 августа, на 92-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов, — отмечается в сообщении.

Гилинов известен благодаря ролям в фильмах и сериалах, в том числе он сыграл в сериалах «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы».

Елизавета Пуншева

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