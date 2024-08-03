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Центробанк создаст серебряные монеты к 400-летию Набережных Челнов

15:21, 03.08.2024
Центробанк создаст серебряные монеты к 400-летию Набережных Челнов
Фото: Реальное время

Центробанк создаст памятные серебряные монеты к 400-летию Набережных Челнов. Выпустить их планируется в 2026 году, сообщает пресс-служба ЦБ.

Тираж составит 3 тыс. экземпляров.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо с предложением разместить новые города на банкнотах и монетах. Она предлагает на купюрах обновленного образца расположить изображения городов, освобожденных в ходе СВО, а также портреты погибших героев.

Елизавета Пуншева

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