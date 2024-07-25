Депутат Лантратова предложила Центробанку разместить на российских купюрах новые города

Фото: Максим Платонов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо с предложением разместить новые города на банкнотах и монетах. Она предлагает на купюрах обновленного образца расположить изображения городов, освобожденных в ходе СВО, а также портреты погибших героев, сообщает ТАСС.

По мнению Лантратовой, такие меры помогут увековечить память о героях и воспитать российскую молодежь. Она предлагает размещать изображения следующих городов:

50 рублей — Соледар;

100 рублей — Артемовск;

200 рублей — Работино;

500 рублей — Луганск;

1 000 рублей — Донецк;

2 000 рублей — Авдеевка;

5 000 рублей — Мариуполь.

Кроме того, депутат предлагает разместить на аверсе монет с номиналом 5 и 10 рублей портреты героев, удостоенных звания Герой Российской Федерации за свои подвиги. На аверсе монет номиналом один и два рубля предлагается изобразить военную технику. Например, танки Т-90М «Прорыв», БМПТ-72 «Терминатор», ТОС-1А «Солнцепек», бомбардировщик Ту-95 и другие виды вооружений.



Рената Валеева