17% россиян считают свою работу призванием, получая от нее удовольствие

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию сервиса SuperJob, около 17% россиян воспринимают свою работу как призвание, получая от нее удовольствие и видя в ней вклад в общее дело. Большинство (57%) рассматривают работу как источник заработка, мотивируясь зарплатой и льготами.

Еще 21% опрошенных видят в работе возможность для профессионального роста и стремятся к продвижению по карьерной лестнице.

Среди тех, кто считает свою работу призванием, чаще всего встречаются:

дизайнеры (43%);

воспитатели (39%);

PR-менеджеры (38%);

врачи (31%);

учителя (24%).

Чаще других нацелены на построение карьеры:

продавцы-консультанты (38%);

сотрудники отдела кадров (35%);

менеджеры по продажам (32%);

системные администраторы (31%).

В свою очередь, операторы кол-центра (83%), главные бухгалтеры (75%), секретари (73%), бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами (по 68%), юристы и офис-менеджеры (по 67%) видят в работе прежде всего источник дохода.



Россияне также отметили рост своих трудовых доходов за последние 3 месяца. В 2024 году 29% участников опроса центра «Институт социального анализа и прогнозирования» отмечали рост зарплат в феврале, а 23% — в апреле. Несмотря на увеличение заработной платы в конце прошлого — начале этого года, отмечается рост негативных настроений относительно будущей динамики оплаты труда. В апреле 2024 года доля ожидающих роста заработка снизилась до 20%, что на 4 процентных пункта ниже, чем в начале текущего года.



Анастасия Фартыгина