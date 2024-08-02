Первый главред «Реального времени» Сергей Кощеев на СВО не попал в спецбатальон «Батыр»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Вахитовский суд Казани отложил рассмотрение уголовного дела о претензиях силовиков к реализации проекта поддержки предпринимательства «Проверенный бизнес». Причиной стало отсутствие официальных ответов Татвоенкомата относительно местонахождения казанского журналиста Сергея Кощеева, который ровно месяц назад отправился на СВО по контракту с Минобороны.



Тогда на сборном пункте РТ его провожали близкие, друзья и коллеги-журналисты. По данным «Реального времени», Кощеев был направлен сначала в Ростовскую область, а оттуда — на территорию Луганской и Донецкой республик. Его супруга сегодня опровергла ранее распространенную одним из СМИ информацию, что Сергей зачислен в состав татарстанского спецбатальона «Батыр».

«Их очень много готовили в плане физической нагрузки — подъем в 3 часа утра и по 10 часов тренировок. Сейчас он на боевом задании, связи нет», — поделилась Светлана Аликаева. Ранее она представила суду копию справки из военкомата о заключении контракта с ее супругом.

О желании отправиться на фронт Сергей не раз говорил с начала специальной военной операции. В трудовой книжке Кощеева значатся 10 казанских и федеральных изданий из числа печатных и электронных СМИ, начиная с редакций «АИФа» и «Коммерсанта» и заканчивая порталами «еТатар» и «Бизнес-онлайн». В последнем он работал более 3 лет, в том числе на позиции заместителя шеф-редактора, после чего сделал выбор в пользу «Реального времени».



На заседании суда адвокаты Рушания Камалова и Елена Гильмитдинова ходатайствовали о возврате дела прокурору, указывая на то, что в первой редакции обвинение по этому делу признали несостоятельными суды трех инстанций — Приволжский райсуд Казани, Верховный суд республики и Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Они указали на путаность предъявленного обвинения и нарушение прав обвиняемых на защиту, которые послужили ключевыми основаниями для возврата данного дела в прокуратуру.

По данным защитников, новая редакция обвинения сохранила все процессуальные дефекты: в нем указывается на преступный умысел с предоставлением недостоверной отчетности о консультации предпринимателей, и говорится, что все полученные через Фонд поддержки предпринимательства 14 млн рублей по договорам на реализацию проекта «Проверенный бизнес» были похищены. Но при этом сообщается, что эксперты из числа ветеранов Роспотребнадзора, МЧС, налоговой и так далее действительно звонили предпринимателям и предлагали им бесплатные консультации по защите бизнеса от проверяющих надзорных ведомств. При этом деятельность самих экспертов проверяли руководители фонда и Минэкономики. Это подтвердил судебный процесс в Приволжском суде Татарстана, который закончился возвратом дела силовикам.

Рассматривать по существу ходатайства защиты суд сегодня не стал, отложил заседание на октябрь. К этому времени должны поступить ответы на запросы из Татвоенкомата и военкомата Приволжского и Вахитовского районов Казани.