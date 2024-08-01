В правительстве приостановили обсуждение мер поддержки АвтоВАЗа

Фото: Максим Платонов

Обсуждение возможных шагов по облегчению долговой нагрузки на АвтоВАЗ приостановлено на фоне роста продаж концерна и улучшения его финпоказателей, пишет «Интерфакс».

О высокой долговой нагрузке на АвтоВАЗ с прошлого года неоднократно заявлял президент компании Максим Соколов. В начале 2023 года он говорил, что общая задолженность концерна перед кредиторами за 2022 год выросла до 120 млрд рублей. На 2024 год, по оценке Соколова, озвученной в ноябре 2023-го, АвтоВАЗ закладывал рост годовой процентной нагрузки почти вдвое — до 20 млрд рублей.

На этом фоне в правительстве стали обсуждать возможную помощь автопроизводителю в части снижения его долга. О чем в феврале текущего года говорил журналистам вице-премьер Денис Мантуров, который по-прежнему возглавляет совет директоров АвтоВАЗа.

Однако обсуждения приостановлены, так как финансовое положение АвтоВАЗа улучшилось.

Напомним, мерой поддержки автопрома стало решение правительства об отсрочке уплаты утильсбора на конец года. На АвтоВАЗе рассчитывают на позитивные финансовые результаты по текущему году. Однако остановка программ льготного автокредитования немного повлияла на продажи.



Рената Валеева