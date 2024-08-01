После частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле погиб один человек, 8 остаются под завалами

В результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле погиб один человек, восемь остаются под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома. По информации оперативных служб, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации.

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жильцов — разрушено порядка 15 квартир. В городе ввели режим ЧС. Прокуратура начала проверку случившегося.