После частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле погиб один человек, 8 остаются под завалами
В результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле погиб один человек, восемь остаются под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.
Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома. По информации оперативных служб, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации.
Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жильцов — разрушено порядка 15 квартир. В городе ввели режим ЧС. Прокуратура начала проверку случившегося.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.