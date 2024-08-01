В России могут ужесточить контроль за ломбардами

Фото: Динар Фатыхов

В России могут ужесточить контроль за ломбардами. Минфин подготовил поправки в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Согласно ему, пробирная палата получит возможность утверждать изделия с содержанием драгметаллов и камней, которые нельзя сдать в ломбард под залог, сообщают «Известия».

По мнению экспертов, данный законопроект создан для того, чтобы вывести ломбарды из серой зоны, для борьбы с нелегальным оборотом средств. Однако в ассоциации ломбардов не поддержали данную инициативу, заявив, что мера направлена на ограничение людей передавать в залог часть своих вещей и получать за них заем. В организации отметили, что в настоящее время и так действуют ограничения на залог в виде приема движимых и личных вещей граждан, которые не ограничены в обороте.

В начале года Центробанк России сообщил, что за 2023 год с ломбардами было заключено около 16 млн договоров за год. Объем выдач рос в основном из-за увеличения среднего размера займа — за три квартала 2023 года показатель вырос на 19%.

Разиль Самигуллин