В Татарстане собрали 19 тонн продуктов питания для нуждающихся

Фото: Динар Фатыхов

За первые шесть месяцев 2024 года проект «Корзина доброты» помог 186 тысячам нуждающихся россиян, собрав 438 тонн продуктов питания. Это на 50% больше людей и в 1,6 раза больше продуктов, чем за аналогичный период прошлого года. Татарстан вошел в пятерку лидеров, собрав 19 тонн продуктов.



Проект реализуется X5 Group с 2015 года и доступен в 4,2 тыс. магазинах по всей стране. В магазинах установлены специальные короба для сбора продуктов, а волонтеры проводят мероприятия, рассказывая о проекте и мотивируя покупателей помогать нуждающимся.

За все время существования проекта продовольственную помощь получили почти 900 тысяч человек в 69 регионах России, а общий объем собранных продуктов составил 2 000 тонн.

Анастасия Фартыгина