В России могут запретить публикацию статистики по VPN

Фото: Максим Платонов

В России могут запретить публикацию статистики по VPN-сервисам. Соответствующие меры Роскомнадзор планирует принять с 1 марта 2025 года, продлятся они до 1 сентября 2029 года. Исключением может стать только корпоративный VPN, который используется для защиты удаленного доступа, сообщают «Ведомости».

После вступления запрета в силу упоминание VPN-сервисов в качестве обхода каких-либо блокировок может стать основанием для ограничения доступа к информационному ресурсу. Обсуждение VPN-сервисов будет допустимо только в случаях, когда дело касается: технической информации о протоколах сетевого взаимодействия, туннелировании трафика и предоставление инструкций по удалению запрещенных VPN-программ.

В начале июля компания Apple заблокировала 25 мобильных приложений сервисов VPN, размещенных в российском App Store. В Роскомнадзоре отметили, что продолжат работу по выявлению и блокировке сервисов, нарушающих российское законодательство.

Разиль Самигуллин