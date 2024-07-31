На границе России с Финляндией разрешили отстреливать одичавших собак

Фото: Василий Иванов

Полиция Финляндии дала разрешение пограничной охране на отстрел одичавших собак в Иматра, которые приближались к людям и населенным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей, передает РИА «Новости».

За последние две недели в полицейское управление Юго-Восточной Финляндии поступило несколько сообщений об агрессивной стае диких собак. Поведение животных было угрожающим и влияло на безопасность людей, живущих вблизи границы.

По состоянию на вечер среды собаки не были замечены на финской стороне границы. Стая двигалась в сторону границы, часть из них пересекла ее, сообщают правоохранители.

Напомним, русскоязычное общество в Финляндии «Александровское общество» (Aleksanterinliitto) обратилось с петицией в Европарламент и жалобой в Еврокомиссию из-за закрытия границы республики с Россией.

Рената Валеева