Чистая прибыль «Татнефти» в начале 2024 года снизилась на 7,8%

Фото: Максим Платонов

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 118 млрд рублей, что на 7,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.



Несмотря на снижение прибыли, выручка компании за отчетный период выросла на 40%, до 747 млрд рублей. Себестоимость продукции также увеличилась, но более высокими темпами — на 43%, до 523 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 35%, до 224 млрд рублей, а прибыль от продаж увеличилась на 35%, до 162 млрд рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 3,2%, до 150 млрд рублей.

Кроме того, акционеры компании «Татнефть» приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 87,88 рубля на акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев сумма составит 62,71 рубля на акцию, следует из материалов компании.



Анастасия Фартыгина