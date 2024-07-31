В сервисе книги билайн доступны 5 эксклюзивов

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Социологический разбор о вере в теории заговоров, история школьников, чьи мечты сбылись, или мир динозавров, исчезновение которого палеонтолог описал буквально по часам, — все это книжные новинки сезона, доступные в сервисе книги билайн (3+). Читайте уже сейчас — первый месяц бесплатно.

«Как умирали динозавры: Убийственный астероид и рождение нового мира»



Известная палеонтолог Райли Блэк воспроизводит картину событий массового вымирания мелового периода на примерах конкретных животных так, словно видела их своими глазами. Все начинается в преддверии катастрофы и разворачивается после нее: через час, день, месяц, год, столетие и миллион лет после столкновения Земли с астероидом.



«Время заблуждений: Почему умные люди поддаются фальсификациям, распространяют слухи и верят в теории заговора»



Дэн Ариели, известный социолог, уделяет особое внимание феномену заблуждений, рассказывая, почему рациональные люди утрачивают способность мыслить критически и принимают на веру откровенно ложные факты. Он не просто ведет читателя по лабиринту дезинформации, а предлагает методы и рекомендации, помогающие разобраться в инфопотоке. Книгу уже успел оценить всемирно известный историк Юваль Ной Харари и выразил надежду, что идеи и советы, приведенные в ней, позволят защитить социум от разрушительного воздействия дезинформации.



«Юми и укротитель кошмаров»



Это часть уникальной вселенной Космер, где происходит действие нескольких фэнтези-произведений Брендона Сандерсона, и одна из самых долгожданных новинок в жанре азиатского фэнтези. Книга повествует о Юми и Никаро, живущих в разных мирах. Она — повелительница духов, ее удел — самоотверженное служение. Он — художник, способный с помощью живописи укрощать кошмары. Однажды духи обращаются к Юми с просьбой освободить их, обещая, что в этом ей поможет герой (Никаро), но не предупреждают, что с ним придется обменяться телами. Погрузиться в необыкновенную историю позволяют сопровождающие ее волшебные иллюстрации, созданные художником Netflix Алией Чэнь.



«Это наш 4 «Н»



Новинка от детского классика, автора книги «Календарь ма(й)я» Виктории Ледерман. Представьте себе, что у вас в школе появился автомат с мороженым. А может быть, вы хотите устроить необыкновенный день рождения или придумать способ получать только четверки и пятерки, да еще всем классом? У ребят из класса 4 «Н» эти мечты сбываются. Правда, не совсем так, как им представлялось, но это уж как в жизни: хотели — получите, но имейте в виду, что могут быть неожиданности.



«Бог, которого не было»

Это первая книга, и даже не одна, а целая трилогия, от известного режиссера и сценариста Алексея Френкеля. Роман-исповедь повествует о почтовом отделении в Иерусалиме, рядом со Стеной Плача. Именно туда приходят все письма, где в графе «Получатель» написано: Бог, Всевышний, Отец Небесный и т. д. Конверты вскрывают, а письма закладывают в расщелины Стены. Считается, что так Бог быстрее узнает и скорее отреагирует. Двадцатилетний парень, приехавший из России, получает эту нехитрую работенку. Читать письма категорически запрещено, но однажды герой не сдержался и ответил на одно, потом еще на одно, и еще. Вместе с надеждой у человечества появились вещественные доказательства — их молитвы услышаны, а ответы получены в письмах.



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