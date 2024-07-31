В Татарстане руководителя фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму в 36 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане руководителя фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму в 36 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия для установки всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СК России по республике.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год руководитель компании ООО «Спецхиммонтаж» вносил ложные сведения в налоговые декларации. Так, подозреваемый передал данные о взаимоотношениях с 7 контрагентами. Обман вскрылся после спланированных следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий.

В прошлом году в неуплате налогов также обвинялся бывший директор компании «ЖИК Строй» Анвар Махмутов. Прокуратура Татарстана в интересах России в лице Управления Федеральной налоговой службы по республике добилась через Вахитовский районный суд Казани взыскания почти 28,2 млн рублей.

Разиль Самигуллин