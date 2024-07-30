Ученый МГУ: потепление в тропиках происходит медленно, поэтому Африка и Азия останутся пригодными для жизни

Фото: Динар Фатыхов

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко заявил РИА «Новости», что в ближайшее время целые регионы Земли не станут непригодными для жизни. Ученый объяснил это тем, что потепление в тропических широтах происходит крайне медленно.

— Потепление проявляется сильно в высоких и средних широтах. В тропиках, вблизи экватора, потепление чрезвычайно слабое, поэтому надо изучать климат и его изменения, но трезво и спокойно оценивать ситуацию, без излишней паники и истерики, — сказал Локощенко.

Напомним, ученые из американского университета Пердью заявили телеканалу CNN, что уже через несколько лет Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека из-за повышения температуры и влажности. Однако Локощенко призвал трезво и спокойно оценивать ситуацию, без излишней паники и истерики. Он подчеркнул, что надо изучать климат и его изменения.

Рената Валеева