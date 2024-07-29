Ученые: через несколько лет часть Африки и Азии станет непригодной для жизни

Фото: Динар Фатыхов

Ученые из американского университета Пердью провели исследование, результаты которого показали, что через несколько лет некоторые регионы мира станут опасными для жизни человека, передает РИА «Новости».

Аналитики изучили климатические изменения и пришли к выводу, что повышение температуры и влажности может привести к возникновению опасных условий жизни в некоторых регионах мира. В числе наиболее уязвимых — Западная Африка и некоторые районы Южной Азии. Это регионы с высокой плотностью населения и зачастую ограниченным доступом к системам кондиционирования воздуха.

По прогнозам ученых, температура воздуха будет повышаться и в ночное время, что не позволит человеческому организму нормально восстанавливаться. Новые условия жизни могут крайне негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе человека и на мозге.

Напомним, правительство России утвердило положение о государственном мониторинге многолетней мерзлоты. Эти данные будут использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата.

Рената Валеева