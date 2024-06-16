Российские законодатели хотят приравнять популярных блогеров к СМИ

В России обсуждают инициативы по регулированию интернет-авторов со значительной аудиторией, сказал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью «Парламентской газете».

Один из ключевых вариантов, которые обсуждают в нижней палате парламента, — введение федерального закона, который определяет необходимые дефиниции, такие как «блог», «блогер», «блогосфера», а также критерии их определения, в том числе охват аудитории. Согласно Горелкину, варианты включают в себя возможность для блогеров зарегистрироваться как СМИ и добровольно взять на себя ответственность за контент или же обязательную регистрацию с соответствующими обязанностями.

Особое внимание хотят уделить тем блогерам, у которых значимый объем аудитории и влияние на общественную повестку. «По моему мнению, это может быть миллион или два миллиона подписчиков. Но в любом случае это необходимо», — отметил депутат.

Горелкин также подчеркнул важность развития внутренних решений и уменьшения зависимости от иностранных платформ, имеющих аналоги в России.



Екатерина Петрова