На стройке у моста «Миллениум» произошла драка — полиция проводит проверку

Фото: Максим Платонов

Вечером 29 июля на стройке у моста «Миллениум» произошла драка. Сообщение о потасовке поступило в дежурную часть ОП «Ямашевский». На место происшествия прибыли полицейские, которые поймали рабочих и доставили их в отделение для выяснения обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Представителям полиции стало ясно, что драка произошла между двумя рабочими, а позже к ним присоединились остальные работники. По факту данной потасовки возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Также у 12 работников, доставленных в отдел полиции, были выявлены нарушения миграционного законодательства.

Неделю назад в социальных сетях распространились кадры массовой драки возле этнического заведения в Казани. Местные жители жаловались на то, что мигранты регулярно шумят и нарушают общественный порядок рядом с этим местом. Тогда председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Татарстану Валерию Липскому предоставить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах.

Разиль Самигуллин