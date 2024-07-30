Главный тренер «КОС-Синтез» рассказал о пришедших в команду новичках

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Главный тренер казанского ватерпольного клуба «КОС-Синтез» Евгений Ярощук рассказал в интервью «Реальному времени» о новых игроках команды. Накануне победители прошлого сезона из отпуска и начали предсезонную подготовку к чемпионату страны.

— Среди новичков — вратарь Евгений Костров, который провел прошлый сезон в питерской «Балтике». Болельщики хорошо знают его по выступлениям за казанский клуб. Еще один игрок, Константин Киселев, до этого представлял сборную России и волгоградский «Спартак», чьим воспитанником он является, — подчеркнул Ярощук.

Также, по словам главного тренера, в тренировочном процессе будут участвовать Кирилл Бадьяров, Даниил Кудрявцев, Азат Ганиев, Камиль Шайдуллин и Илья Васильев из молодежного состава «КОС-Синтез-УОР» — они будут подменять друг друга во время игр.

С 19 по 22 сентября «КОС-Синтез» примет участие в чемпионате страны по мини водному поло. Это игра на укороченной площадке, в которой участвуют четыре полевых игрока и один вратарь.