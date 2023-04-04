В России предложили лишать свободы за проведение треш-стримов с несовершеннолетними

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России предложили лишать свободы за проведение треш-стримов в с участием несовершеннолетних до 2 лет или наказывать штрафом до 2 миллионов рублей. Такие наказания предлагается закрепить в УК РФ, сообщает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что речь идет о распространении «из корыстных либо хулиганских побуждений в интернете фото и видео с изображением незаконных деяний, совершенных с особой жестокостью».

— Я считаю, что это справедливое наказание — штраф до 1 млн рублей, а за привлечение к участию в треш-стримах несовершеннолетних — штраф до 2 млн рублей или лишение свободы сроком до 2 лет, — поделился мнением Пушков.

Он подчеркнул, что популярные треш-стримеры (по их же собственным словам) имеют доход до 1,5—2 млн рублей в месяц. Поэтому такой штраф будет «ударом по финансовой составляющей этой злонамеренной деятельности».

Предложение будет рассмотрено сегодня на совещании в Госдуме по регулированию треш-стриминга в России, его проводит думский комитет по молодежной политике.



— Существующие законы наказывают за уже совершенное преступление в интернете, но не направлены на их предотвращение. Дело в том, что треш-стримы — это принципиально новое явление, — считает Пушков.

По его словам, необходимо вывести треш-стримы в отдельное преступление, чтобы в перспективе «принять ограничительные меры, которые позволили бы нашим финансовым организациям блокировать донаты» в адрес таких стримеров.

— Если мы четко пропишем предмет, феномен треш-стримов, и примем законодательное запрещение этой деятельности, то на следующем этапе мы можем рассмотреть возможность и блокировки денежных переводов, — отметил Пушков.

Отметим, что такую меру наказания он предлагал еще в 2021 году. Тогда Пушков предложил ввести наказание за треш-стримы как за унижение человеческого достоинства — штрафами и лишением свободы на срок до 6 лет. Он же рассказал, что Росфинмониторинг обсуждает вопрос регистрации как треш-, так и обычных стримеров в качестве индивидуальных предпринимателей.

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Илина Хакимова