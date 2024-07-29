Хуснуллин: более 15 млн поездок совершено по платной трассе М-12 с момента ее открытия

Фото: Максим Платонов

С момента открытия 21 декабря 2023 года по платной автомагистрали М-12 «Восток» между Москвой и Казанью было совершено более 15 млн поездок. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

— Водители продолжают активно пользоваться открытым участком М-12 между Москвой и Казанью. С момента запуска движения там проехали уже 15 миллионов раз, — отметил заместитель председателя правительства России.

По словам Хуснуллина, это доказывает востребованность новой магистрали. Вице-премьер также выразил уверенность, что продление трассы до Екатеринбурга и далее на восток окажет положительный эффект на развитие регионов.

Строительство трассы продолжается, ключевым участком продления станет дорога Дюртюли — Ачит.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным органам власти обеспечить формирование и развитие автомобильных туристических маршрутов. В качестве приоритетных он назвал трассы М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» или их участки.

Рената Валеева