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Банк России опубликовал курс валют с 30 июля

17:47, 29.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 30 июля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 30 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Цена юаня повысилась на 0,13 рубля, доллар поднялся в цене на 0,99 рубля, евро подорожал на 0,87 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,86 рубля;
  • доллар — 86,56 рубля;
  • евро — 94,14 рубля.
Рената Валеева

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