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RuStore расширит доступ для иностранных инди-разработчиков

15:10, 29.07.2024
RuStore расширит доступ для иностранных инди-разработчиков
Фото: Максим Платонов

Сервис RuStore расширяет доступ к своей платформе, теперь возможность загружать приложения получат и иностранные независимые разработчики. Об этом сообщает РИА Новости.

Интернет-платформа запустила регистрацию для физических лиц- иностранцев. Ранее загрузка приложений была доступна только для юридических лиц. В магазине уже представлено более 40 тыс. игр и приложений из 40 стран мира.

Теперь иностранные разработчики смогут:

  • Отвечать на отзывы пользователей
  • Отслеживать статистику приложений
  • Использовать инструмент для сбора и анализа ошибок
  • Иметь доступ к сервису удаленного конфигурирования.

— За последние полгода количество отечественных разработчиков физических лиц в RuStore выросло в 1,5 раза. Теперь к ним добавятся иностранные инди-паблишеры из дальнего зарубежья или СНГ,—добавил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Напомним, депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил о достижении предварительного соглашения с Apple о возможности создания российского магазина приложений. Минцифра активно работает над iOS-версией RuStore, которая должна соответствовать финансовым требованиям Apple.

Дарья Пузикова

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