В поезде Казань — Адлер возвращались домой 18 детей из Сочи

Фото: скриншот видео очевидцев

Поезд, на котором 18 сочинских детей возвращались домой с конкурса «Призвание — артист» в Казани, сошел с рельсов после столкновения с КАМАЗом. Третий вагон, где находились дети, перевернулся.

По словам мамы 15-летней участницы конкурса Валерии, все дети в шоке, но живы. Их осмотрели медики, перевязали раны и перебинтовали, переломов, по предварительной информации, нет.

Дети должны были вернуться в Сочи уже завтра.

Напомним, что сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. В поезде находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова.



Анастасия Фартыгина