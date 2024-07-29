На земле может произойти одна из самых сильных магнитных бурь за июль

Фото: Максим Платонов

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за июль. Данное явление может привести к сильным магнитным бурям на земле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Так, в сообщении организации говорится, что минувшей ночью на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая постепенно будет усиливаться и во второй половине 30 июля достигнет класса G3. При данном уровне происходит воздействие на энергосистемы, а также сбои в работе спутников и радиосвязи. Однако магнитная буря пойдет на спад в ближайшие дни, а позже и вовсе прекратится.

Две недели назад на Солнце также произошло несколько мощных вспышек. Так, одна из них была высочайшего класса Х. Вспышку X1.3 зарегистрировали в 05.34 мск 14 июля в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3738 (S12W39). Она продолжалась 29 минут.

Разиль Самигуллин