Владимир Путин готовится к встрече с новым президентом Ирана на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин готовится ко встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. У иранской стороны уже есть действующее приглашение, сообщают Известия.

— <...> мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Напомним, на выборах президента Ирана Масуд Пезешкиан победил, набрав 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Явка составила 49,8%.

Разиль Самигуллин