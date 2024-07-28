Организаторы Олимпиады в Париже извинились за пародию на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»

Фото: Динар Фатыхов

Организаторы Олимпиады в Париже извинились за пародию на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», показанную на церемонии открытия Игр, пишут «Ведомости».

Директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дескамп заявила, что организаторы не хотели проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. По ее словам, цель постановки заключалась в том, чтобы «отпраздновать толерантность общества».

Кроме того, директор по стилю и костюмам церемоний Олимпийских игр Дафне Бюрки отметила, что при подготовке шоу организаторы стремились сделать его как можно более инклюзивным.

Напомним, церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Завершатся соревнования 11 августа.