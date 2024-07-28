Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Японии

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,1 у берегов Японии, пишет ТАСС.



Эпицентр находился в 209 км к юго-востоку от города Хатинохе на острове Хонсю. В этом городе проживает около 239 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сообщений об угрозе цунами не поступало.

До этого 4 июля сообщалось о землетрясении в Японии. По данным центра, землетрясение произошло к юго-востоку от островной дуги Кермадек. Его эпицентр располагался в 7 км к северо-востоку от города Кацуура с населением около 22,3 тыс. человек.