Госдума приняла поправку о ежемесячной индексируемой прибавке к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей
Госдума приняла поправки к законопроекту о ежемесячной индексируемой прибавке к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей. Изменения коснутся пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы.
Эта инициатива войдет в поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей, сообщает ТАСС.
В начале июля Совет Федерации одобрил поправки в закон «О страховых пенсиях». Теперь работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года. При этом недополученные средства учитываться не будут.
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