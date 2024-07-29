Татарстан вошел в топ-10 регионов России с самыми благоприятными условиями для открытия офлайн-магазина
Татарстан занял седьмое место в рейтинге легкости открытия торгового офлайн-бизнеса. Лидер топа — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Второе место — у Москвы и Московской области.
Рейтинг составлен «Авито Недвижимостью» совместно с сетью «Пятерочка». Индекс торговой привлекательности регионов рассчитывали на основе четырех показателей:
- количество подходящих помещений для развития бизнеса;
- средняя стоимость квадратного метра торговой площади;
- число действующих торговых предприятий согласно статистике Росстата;
- средний чек в магазинах.
Таким образом, в рейтинге отразили уровень конкуренции в ретейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.
Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов рассказал, что в среднем в каждом регионе есть более свободные 500 объектов, подходящих по формату и площади для коммерции.
В топ-5 по количеству свободных торговых помещений вошли Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Татарстан занял десятое место по этому показателю.
Доля предложений, потенциально подходящих для открытия магазина площадью от 400 до 800 квадратных метров с парковкой, в этих субъектах составила порядка 6%.
В тройке самых перспективных регионов с точки зрения уровня конкуренции оказались Алтайский край (где уже открыты 1 953 предприятия торговли), Псковская (3 883 торговые точки) и Курская (5 559 точек) области.
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