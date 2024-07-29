Татарстан вошел в топ-10 регионов России с самыми благоприятными условиями для открытия офлайн-магазина

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Татарстан занял седьмое место в рейтинге легкости открытия торгового офлайн-бизнеса. Лидер топа — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Второе место — у Москвы и Московской области.

Рейтинг составлен «Авито Недвижимостью» совместно с сетью «Пятерочка». Индекс торговой привлекательности регионов рассчитывали на основе четырех показателей:

количество подходящих помещений для развития бизнеса;

средняя стоимость квадратного метра торговой площади;

число действующих торговых предприятий согласно статистике Росстата;

средний чек в магазинах.

Таким образом, в рейтинге отразили уровень конкуренции в ретейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.



Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов рассказал, что в среднем в каждом регионе есть более свободные 500 объектов, подходящих по формату и площади для коммерции.

В топ-5 по количеству свободных торговых помещений вошли Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Татарстан занял десятое место по этому показателю.

Доля предложений, потенциально подходящих для открытия магазина площадью от 400 до 800 квадратных метров с парковкой, в этих субъектах составила порядка 6%.

В тройке самых перспективных регионов с точки зрения уровня конкуренции оказались Алтайский край (где уже открыты 1 953 предприятия торговли), Псковская (3 883 торговые точки) и Курская (5 559 точек) области.

Олег Исаков