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В Татарстане внесли изменения в госпрограмму «Сохранение национальной идентичности татарского народа»

21:04, 25.07.2024
В Татарстане внесли изменения в госпрограмму «Сохранение национальной идентичности татарского народа»
Фото: Ринат Назметдинов

Кабмин Татарстана продлил действие госпрограммы «Сохранение национальной идентичности татарского народа» до 2027 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Также увеличено финансирование программы.

Первый этап программы был реализован с 2020 по 2023 год, а второй будет проходить с 2024 по 2027 год. На втором этапе из бюджета Татарстана выделят 375 млн рублей: в 2024 году — 99,3 млн рублей, в 2025 — 88,5 млн, в 2026 — снова 88,5 млн и в 2027 — 99,3 млн. Программа реализуется исключительно на деньги республики.

Программа разделена по тематическим блокам:

  • изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия татар — 127,7 млн рублей;
  • сохранение и развитие родного языка, культуры и традиций татарского народа — 146 млн рублей;
  • укрепление интеллектуального, творческого и исследовательского потенциала — 65,7 млн рублей;
  • формирование и развитие татарской информационной и коммуникационной инфраструктуры — 35,7 млн рублей.

В рамках программы в республике будут проводиться мастер-классы, разрабатываться маршруты по татарским населенным пунктам, поддерживаться творческие коллективы, проводиться исследования памятников истории и культуры татар и другие мероприятия. В программу также включены проведение федерального Сабантуя, межрегионального фестиваля «Түгәрәк уен», дней татарской культуры в регионах России и странах зарубежья и другие события.

Рената Валеева

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