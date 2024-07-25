В Татарстане внесли изменения в госпрограмму «Сохранение национальной идентичности татарского народа»
Кабмин Татарстана продлил действие госпрограммы «Сохранение национальной идентичности татарского народа» до 2027 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Также увеличено финансирование программы.
Первый этап программы был реализован с 2020 по 2023 год, а второй будет проходить с 2024 по 2027 год. На втором этапе из бюджета Татарстана выделят 375 млн рублей: в 2024 году — 99,3 млн рублей, в 2025 — 88,5 млн, в 2026 — снова 88,5 млн и в 2027 — 99,3 млн. Программа реализуется исключительно на деньги республики.
Программа разделена по тематическим блокам:
- изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия татар — 127,7 млн рублей;
- сохранение и развитие родного языка, культуры и традиций татарского народа — 146 млн рублей;
- укрепление интеллектуального, творческого и исследовательского потенциала — 65,7 млн рублей;
- формирование и развитие татарской информационной и коммуникационной инфраструктуры — 35,7 млн рублей.
В рамках программы в республике будут проводиться мастер-классы, разрабатываться маршруты по татарским населенным пунктам, поддерживаться творческие коллективы, проводиться исследования памятников истории и культуры татар и другие мероприятия. В программу также включены проведение федерального Сабантуя, межрегионального фестиваля «Түгәрәк уен», дней татарской культуры в регионах России и странах зарубежья и другие события.
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