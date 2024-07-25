Исследование: большинство жителей Казани хотят переехать в новую квартиру как можно скорее

Фото: Максим Платонов

Около половины казанцев (55%) хотя бы раз в жизни сталкивались с необходимостью смены жилья. Об этом сообщают пресс-службы ПИК и СК «Росгосстрах».

Согласно опросу, 65% респондентов желают переехать как можно быстрее — 47% участников исследования готовы сменить место жительства по окончании ремонта, еще 18% согласны на переезд, даже если квартира не полностью готова.

Несмотря на трудности, 49% казанцев отмечают позитивные эмоции, связанные со сменой места жительства. Примечательно, что жители новостроек (45%) испытывают негатив при переезде реже обладателей вторичного жилья (55%). При этом больше половины опрошенных (61%) проживают в подержанной недвижимости.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил предоставить особые условия по семейной ипотеке для покупки жилья и строительства индивидуальных жилых домов. Специальные условия будут действовать и при строительстве индивидуальных жилых домов, независимо от региона.

Елизавета Пуншева