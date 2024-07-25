В России предлагают ввести уроки самозащиты для старшеклассниц

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова направила в Минпросвещения запрос с предложением включить основы самозащиты в уроки физкультуры для школьниц старших классов, сообщает «РИА Новости».

Инициатива стала частью проекта партии «Новые люди» по обучению женщин самозащите «Бить надо первой».

В своем обращении Скрозникова подчеркивает рост насилия в отношении женщин и отмечает, что оно затрагивает всех, независимо от социального статуса. Особую уязвимость депутат отмечает у несовершеннолетних.

— Прошу вас в пределах своей компетенции способствовать реализации комплекса мер по самозащите девушек и рассмотреть возможность разработки отдельного блока/модуля для включения в программы по физической культуре для 10—11 классов общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, предусматривающий обучение приемам самозащиты, — подчеркнула Скрозникова в запросе.

Кроме того, депутаты от партии «Новые люди» также внесли законопроект который обязывает спортсменов знать текст Государственного гимна Российской Федерации. Если спортсмен включен в списки кандидатов в спортивные сборные команды России, он также должен будет принести присягу спортсмена.



Анастасия Фартыгина