Замглавкома ВКС РФ назначили командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша
На сайте Министерства обороны России появилась информация о кадровых перестановках в Вооруженных силах. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, ранее занимавший должность начальника авиации — заместителя главнокомандующего ВКС, теперь будет командовать военно-воздушными силами и станет заместителем главнокомандующего.
Новым командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин. Ранее он занимал должность заместителя командующего дальней авиацией.
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