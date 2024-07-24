Следственный комитет предложил ввести налог для бизнеса на использование труда мигрантов
Следственный комитет России выступил с инициативой ввести «весомый налог» для бизнеса, который использует труд иностранных граждан, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
— Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотреть весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан, — говорится в сообщении.
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил выплачивать вознаграждение в размере 100 тыс. рублей тем, кто сообщит о местах проживания нелегальных мигрантов.
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