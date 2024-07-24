В Казани к саммиту БРИКС обновят фасад анатомического театра КГМУ

В Казани к саммиту стран БРИКС обновляют фасад анатомического театра Казанского государственного медицинского университета. По сообщению мэрии города, работы выполнены на 85%.

Строители оштукатурили и просушили стены, завершают покраску поверхностей и архитектурно-декоративных элементов фасада.

Анатомический театр — двухэтажное здание с полуподвальным ярусом, построенное в 1837 году по проекту Михаила Коринфского. В плане сооружение имеет Т-образное очертание, к широкой стороне которого со стороны дворовой площади примыкает полукруглый выступ, обрамленный колоннадой ионического ордера.

Изначально стены театра были выкрашены «дикой краской» — смесью серого или серо-голубого цвета из сажи, белил и голландского черного красителя. После городского пожара 1842 года, когда была уничтожена обсерватория, но библиотека и анатомический театр пострадали незначительно, здание могло приобрести привычный белый цвет.

В анатомическом театре работали известные ученые-анатомы, среди которых Евмений Аристов, исследовавший физические свойства мозга, и его преемник Петр Лесгафт.

В преддверии саммита БРИКС и празднования 220-летия КФУ в городе запланирован ремонт университетской территории. Мэр Казани Ильсур Метшин посетил КФУ и провел выездное совещание, где были согласованы проекты по созданию нового сквера за библиотекой им. Н. Лобачевского и благоустройству территории перед главным зданием.

Рената Валеева