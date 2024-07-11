КФУ готовится к саммиту БРИКС: новый сквер, обновленная «сковородка» и реставрация главного корпуса

Фото: Максим Платонов

В преддверии саммита БРИКС и празднования 220-летия КФУ в городе запланирован ремонт университетской территории, сообщает пресс-служба исполкома города. Мэр Казани Ильсур Метшин посетил КФУ и провел выездное совещание, где были согласованы проекты по созданию нового сквера за библиотекой им. Н. Лобачевского и благоустройству территории перед главным зданием КФУ.

За библиотекой появится общественное пространство для отдыха студентов, преподавателей, жителей и гостей города. Проректор КФУ Алмаз Мингулов рассказал, что здесь будут установлены малые архитектурные формы и уложены дорожки из брусчатки. Мэр Казани поддержал идею создания сквера, отметив, что он объединит зону отдыха с Ленинским садом, создав удобную пешеходную связь. Ильсур Метшин также предложил высадить в новом сквере дополнительные кустарники и декоративные деревья, чтобы горожане могли укрыться от летней жары и насладиться красотой осеннего пейзажа.

В планах также привести в нормативное состояние территорию перед главным фасадом университета, известную как «сковородка». Здесь заменят пешеходные плиты и брусчатку, выровняют ступени, которые в некоторых местах просели.

Рядом со «сковородкой» проведут работы по ремонту дороги и съезда по улице Нужина. Кроме того, частично обновят наружную часть здания №29 по ул. Пушкина, спрятав провода, щитки и другие элементы.

— В настоящее время начаты ремонтно-реставрационные работы на главном корпусе КФУ. В рамках работ меняются окна, кровля, а также приводятся в нормативное состояние фасады как с лицевой стороны здания, так и с задней, — сообщил Алмаз Мингулов.



Напомним, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин сообщил о переносе начала учебного года в вузе. В этот раз студенты КФУ начнут учиться с 1 ноября.