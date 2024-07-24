Чаще всего подростки для подработки выбирают профессию продавца

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Этим летом российские подростки чаще всего подрабатывают продавцами (13%), официантами (12%) и расклейщиками объявлений (12%). Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Так, согласно опросу, тинейджеры идут работать промоутерами (11%), курьерами (7%), работниками в пунктах выдачи (7%), комплектовщиками товаров (7%), аниматорами (6%), работниками кол-центров (5%), сотрудниками проката велосипедов, самокатов и пр. (4%), дворниками (2%), малярами (2%), вожатыми в лагере (2%).

Четверть респондентов подрабатывают для того, чтобы накопить средства на необходимую покупку. Еще 52% опрошенных хотят иметь карманные деньги.

Более половины (56%) российских работодателей хотя бы раз в жизни искали сотрудников на подработку или аутсорсинг. Чаще всего так поступали представители микро- (68%) и среднего бизнеса (59%).

Елизавета Пуншева