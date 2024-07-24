Почти четверть соискателей считают долгий ответ от работодателя положительным фактором

Фото: Максим Платонов

Почти 80% соискателей заявили, что долгий ответ от работодателя негативно влияет на их отношение к компании. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий опрос.

При этом еще 21% респондентов назвали долгий ответ положительным фактором. В исследовании отмечается, что 55% респондентов готовы ждать ответа от компании от одного до трех дней, 26% — от трех до семи дней, 14% — один день, и 5% — больше недели.

Также, согласно результатам опроса, 96% опрошенных считают, что крупная компания должна сообщать кандидату о результатах собеседования, даже если они отрицательные.

— Наше исследование выявило важнейший инсайд для топ-менеджеров. Часть кадровых проблем скрыта на этапе общения рекрутеров и соискателей. Кандидаты считают, что крупные компании смогут намного быстрее нанимать сотрудников, если их рекрутеры будут отвечать быстрее и вежливее, — подчеркнул директор по продажам MANGO OFFICE Александр Шикинов.



Напомним, Татарстан занял третье место в рейтинге регионов с наиболее благоприятными условиями для поиска работы. Список составлялся исходя из количества соискателей на одно рабочее место.

Елизавета Пуншева