В честь дня рождения СМУ-88 запускает особые условия на покупку квартир

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В течение недели с 29 июля по 5 августа казанская группа компаний «СМУ-88» в честь своего дня рождения предлагает скидку в размере 500 тысяч рублей — 1 августа застройщик отмечает свое 8-летие.

Предложение действует на весь пул квартир от застройщика в жилых комплексах «Яналиф»*, «Яратам»**, «Крыловка Парк»*** и «Вознесенский квартал»****. Им можно воспользоваться однократно при оформлении новой брони, условия не суммируются с другими спецпредложениями. Все подробности можно узнать в отделах продаж СМУ-88, по телефону 218-12-18 или на сайте.

«Мы благодарны каждому из полутора десятков тысяч наших новоселов за доверие. За эти 8 лет наша компания прошла большой путь до одного из крупнейших застройщиков в Татарстане. И уверен, что это только начало нашей истории, впереди еще много интересных и запоминающихся проектов», — отмечает генеральный директор ГК «СМУ-88» Наиль Галеев.

Напомним, СМУ-88 работает на рынке Татарстана с 2016 года, за это время компания ввела в эксплуатацию 10 жилых комплексов. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка, а по итогам 2023 года проекты СМУ-88 вошли в топ самых востребованных ЖК в Казани. Компании присужден Золотой знак «Надежный застройщик России» — за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов дольщиков. В этом году Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) присвоил СМУ-88 наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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