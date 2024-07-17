Росгвардия предложила разрешить ношение оружия высокопоставленным сотрудникам Центробанка

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Росгвардия предложила разрешить ношение служебного оружия высокопоставленным сотрудникам Центробанка. Председателя ЦБ в данном списке нет.

Согласно инициативе, право на использование оружия будет у руководителей в ранге зампредов Банка России и их советников, у управляющих отделениями, у директоров департаментов и их заместителей. Ранее оружие выдавалось только сотрудникам, отвечающим за безопасность, инкассацию и перевозку денег, сообщают «Ведомости».

Два года назад Минюст предложил разрешить прокурорам и следователям использовать для самозащиты пистолеты-пулеметы новейшего образца. В том числе предлагалось расширить список типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, применяемого для этих целей.