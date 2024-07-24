На Украине заявили о готовности к переговорам с Россией

Украинская сторона готова вести переговоры с Россией о мирном регулировании ситуации. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНДР Ван И.

Накануне Кулеба впервые с начала конфликта прибыл в Китай, сообщает «РИА Новости». Министр анонсировал обсуждение путей мирного урегулирования ситуации.



Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова содействовать переговорам между Россией и Украиной. По его словам, Венгрия может предложить место для встречи, где обеим сторонам будут обеспечены равные условия, безопасность и шансы.

Елизавета Пуншева