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В Казани почти на два месяца ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

18:45, 23.07.2024
В Казани почти на два месяца ограничат движение по улице Юлиуса Фучика
Фото: Динар Фатыхов

С 1 августа по 30 сентября в Казани частично закроют проезжую часть на участке от дома №108 до дома №106а по ул. Юлиуса Фучика. Это связано с реконструкцией тепловода, сообщили в исполкоме города.

С 25 июля 2024 года по 27 февраля 2026 года перекроют часть улицы Юлиуса Фучика из-за строительства второй линии метрополитена.

Проезжую часть полностью закроют на следующих участках:

  • от жилого дома №42 по улице Юлиуса Фучика до улицы Рихарда Зорге;
  • от улицы Рихарда Зорге до жилого дома №84 по улице Рихарда Зорге.
Рената Валеева

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