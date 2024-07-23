В Казани почти на два месяца ограничат движение по улице Юлиуса Фучика
С 1 августа по 30 сентября в Казани частично закроют проезжую часть на участке от дома №108 до дома №106а по ул. Юлиуса Фучика. Это связано с реконструкцией тепловода, сообщили в исполкоме города.
С 25 июля 2024 года по 27 февраля 2026 года перекроют часть улицы Юлиуса Фучика из-за строительства второй линии метрополитена.
Проезжую часть полностью закроют на следующих участках:
- от жилого дома №42 по улице Юлиуса Фучика до улицы Рихарда Зорге;
- от улицы Рихарда Зорге до жилого дома №84 по улице Рихарда Зорге.
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